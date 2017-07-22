الشرعية تقتحم الأطراف الغربية والشمالية لمعسكر خالد الاستراتيجي

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء ،عدن)

أعلنت قيادات عسكرية ميدانية في الساحل الغربي عن إطلاق قوات الجيش الوطني عمليات عسكرية لتحرير معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي من سيطرة ميليشيات الحوثي صالح الانقلابية. ودارت أمس اشتباكات عنيفة في أطراف المعسكر الشمالية والغربية عقب تقدم قوات الشرعية تحت غطاء من مقاتلات التحالف العربي التي شنت غارات مكثفة على أهداف وتمركزات للميليشيات الانقلابية.

وقال يوسف البارق قائد الكتيبة الثانية في لواء العمالقة 4 المشاركة في عملية تحرير المعسكر، أن قوات الجيش والمقاومة قطعت خطوط الإمدادات الواصلة إلى المعسكر من عدة جهات وسيطرة على الخط الرئيسي الواصل بين محافظتي تعز والحديدة، مؤكداً أن قوات الجيش بدأت فعلياً عملية استعادة معسكر خالد عقب اقتحام أطرافه الشمالية والغربية.

وأضاف أن قوات الجيش تحاصر حالياً المعسكر من عدة جهات وتمكنت من التمركز في التباب والجبال المحيط بهذه القاعدة العسكرية الهامة، لافتاً إلى أن الميليشيات في حالة انهزام وتقهقر وسط الخسائر التي تتكبدها منذ 3 أيام على إطلاق عملية تحرير المعسكر. وتمكنت قوات الشرعية من السيطرة على ثلاثة مواقع استراتيجية جديدة غرب عسكر خالد ضمن عملية تحرير المعسكر وتأمين مواقع الجيش والمقاومة.

وقال مصدر في المقاومة إن جثث قتلى حوثيين وموالين لصالح لا تزال مرمية في الشعاب الجبلية التي شهدت معارك عنيفة غرب معسكر خالد، مضيفاً أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من ضبط 3 سيارات نوع شاص محملة بالذخائر وصواريخ حرارية كانت الميليشيات تستعد لنقلها إلى مواقع أخرى واستخدمها لاستهداف ضد قوات الجيش والتحالف العربي المشاركة في عملية تحرير الساحل الغربي.