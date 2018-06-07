حرب تجارية قوامها 100 مليار دولار بين الصين وأميركا

حسونة الطيب (أبوظبي)
توشك الصين وأميركا، على الدخول في حرب تجارية قوامها 100 مليار دولار، بعد الفشل الذي مُنيت به جولة المفاوضات التجارية الثالثة بين البلدين في بكين. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً نيته فرض رسوم جمركية على صادرات صناعية صينية تصل قيمتها لنحو 50 مليار دولار، بعد منتصف الشهر الجاري، الخطوة التي ينتظر أن تقابلها الصين بخطوة مماثلة، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ولم تخلص المفاوضات بين وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، ونائب رئيس الوزراء، الصيني ليو هي، إلى إصدار بيان مشترك رغم استمرارها يومين كاملين. وكانت الجولة السابقة التي انعقدت في واشنطن بشهر مايو الماضي، أفضت عن وعود من الجانب الصيني بخفض الفائض التجاري مع أميركا، يشوبها كثير من الغموض.
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وعلى هامش اجتماع وزراء التجارة لدول السبع الذي انعقد في كندا بداية الشهر الجاري، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن مفاوضات روس لا تقتصر فقط على خفض الفائض التجاري الصيني، لكنها تركز أيضاً على سياسات الصين التجارية والصناعية، التي يرى قطاع الأعمال الأميركي، أنها تعيق نشاطاته في البلاد.
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وأغضبت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي مؤخراً بخصوص الرسوم الجمركية، المسؤولين الصينيين وأثارت استغرابهم، خاصة بعد أن بدت مناقضة لتأكيدات وزير الخزانة، التي تفيد بضرورة عدم اندلاع مثل هذه الحرب التجارية.
و خفضت الحكومة الصينية رسوماً جمركية على عدد من السلع الاستهلاكية المستوردة.