«تحالف الشر» يدخل النفق المظلم

حسن أنور (أبوظبي)

الصراع على السلطة والنفوذ بين الحوثيين والمخلوع صالح بدأ يدخل مرحلة جديدة و«نفقاً مظلماً» في العلاقة بين طرفي تحالف الانقلاب، بعد أن شهدت المرحلة الماضية المزيد من الخلافات بين الجانبين، خاصة بعد التطورات المهمة التي تشهدها الساحة اليمنية، وأيضاً التطورات الإقليمية والدولية. فمن الواضح أن الحوثيين يسعون وبقوة إلى إزاحة صالح بعيداً عن كل ما يمكنه من الاحتفاظ بنفوذه داخل صنعاء والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين، فقد قام الحوثيون بتنفيذ أكبر عملية تسريح في صفوف قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، واستبدلت الآلاف من الضباط والجنود بعناصر تابعة لها. وفي هذه الأثناء، أفادت مصادر بأن القيادي الحوثي، صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، أقال أخيراً قائد القوات الخاصة في الحديدة الموالي للمخلوع صالح، وعين بدلاً منه أبو علي الكحلاني الموالي لعبد الملك الحوثي.

كما أقدمت مليشيات الحوثي على السطو ونهب مخازن الأسلحة من معسكرات تابعة لصالح وأقاربه وأعوانه. إضافة إلى ذلك تقوم ميليشيات الحوثي بإعداد كشوف بأسماء ضباط وأفراد وقيادات تابعة للحرس الجمهوري لإرسالهم قسراً إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين، لتلقي دورات ثقافية تتوافق وتوجهات الجماعة.

ويتم إجبار الجنود والضباط على أخذ تلك الدورات «غصباً عنهم»، بحسب ما تم إبلاغهم من قبل قيادات الألوية والوحدات التابعين لها، وأن كل الدورات التي يعقدونها هدفها إلقاء محاضرات تعبوية عن خطر الشعب اليمني، وتحريض ضد اليمنيين. وكان الحوثيون قد أكدوا هيمنتهم أوائل هذا الشهر على رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمرة الثانية على التوالي ولدورتين متتاليتين باختيار الصماد على حساب أنصار المخلوع صالح، وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة انقلاب جديد للحوثيين على شريكهم في الانقلاب على الشرعية.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تطورات تضمنت تشديد الحوثيين حصارهم على المخلوع صالح وأعوانه، حيث بات تحت سيطرتهم الكاملة، ويرضخ لهم، على خلاف ما يحاول التظاهر به من امتلاكه كثيراً من وسائل القوة، بل لقد تحدثت بعض التقارير عن أن صالح بات يتوسل للحوثيين عبر الصماد ونائبه وأعضاء المجلس، لصرف مبالغ مالية للحزب، وهي المطالبات التي رفض الحوثيون النظر إليها أو الرد عليها.