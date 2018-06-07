«أدنيك»: %7.5 نمو قطاع الحوافز والمؤتمرات والمعارض

أبوظبي (الاتحاد)

قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، إنّ الاحتفال بـ «اليوم العالمي للمعارض» يأتي في الوقت الذي تشهد فيه صناعة «الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض» زخماً كبيراً، وسط التوقعات بأن تحقق نموا سنويا مركبا بمعدل 7.5% عالمياً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 1.24 مليار دولار بحلول العام 2023. وأكّد الظاهري أنّ النمو المستمر لهذا القطاع يعود إلى عوامل عدة، أبرزها الانفتاح العالمي الذي يترافق مع تطور الخدمات وتبني الابتكارات التكنولوجية على نطاق واسع ضمن القطاع الحيوي، مشدداً على التزام «أدنيك» بمواصلة دورها كلاعب رئيس في تسريع وتيرة النمو، مدعومةً بمحفظة متكاملة من الخدمات والتسهيلات عالمية المستوى التي من شأنها ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لمنظمي المعارض والمؤتمرات المتخصصة.