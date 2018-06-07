«الطاقة العالمي» يستقطب 100 شركة ناشئة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت اللجنة التنظيمية الإماراتية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للطاقة (دينا) التي ستُحضر أبرز 100 شركة ناشئة شاركت بمبادرة «الشركات الناشئة في تحول الطاقة» التي أطلقتها الوكالة مسبقاً إلى مؤتمر العام المقبل. تم إطلاق مبادرة «الشركات الناشئة في تحول الطاقة» في نوفمبر 2016 بالتعاون مع مؤتمر الطاقة العالمي. وعُقِدت جلسة توقيع المذكرة في برلين بين المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، وأندرياس كوهلمان الرئيس التنفيذي وكريستينا هافركامب المدير العام في وكالة الطاقة الألمانية (دينا). حضر التوقيع معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المؤتمر ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.

قال الدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي 24، بعد الإعلان عن توقيع المذكرة: «سيكون الابتكار موضوع مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين. وتعدّ الشراكة الجديدة مع الوكالة الألمانية للطاقة مثالية لما تبديه من اهتمام بالمبتكرين الرائدين في مجال الطاقة والذين يدفعون عجلة التقدم للأمام».