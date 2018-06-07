أبوظبي (الاتحاد)
كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، وهيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتطوير ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية في أسواق أبوظبي وهونغ كونغ.
ووقّع الاتفاقية كل من جوليا لينغ، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات الوسطاء في هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية، وفيليب ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات التأمين الذي احتضنته العاصمة المجرية بودابست مؤخراً.
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وقالت جوليا لينغ، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات الوسطاء في هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية: «تعكس هذه الاتفاقية جهودنا المستمرة للتعاون مع نظرائنا من الهيئات التنظيمية الدولية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية. ونحن نسعى للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعرفة مع سوق أبوظبي العالمي بما يساهم في تطوير التكنولوجيا المالية في أسواق الجانبين».
من جانبه، قال فيليب ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «تساهم هذه الاتفاقية الجديدة في تعزيز علاقات التعاون المستمرة بين هونغ كونغ وأبوظبي، والتأكيد على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم نمو وتطور القطاع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا الجدد لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وقطاعات الأعمال المبتكرة .