أبوظبي (الاتحاد)

كشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، وهيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتطوير ودعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية في أسواق أبوظبي وهونغ كونغ.

ووقّع الاتفاقية كل من جوليا لينغ، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات الوسطاء في هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية، وفيليب ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية لهيئات التأمين الذي احتضنته العاصمة المجرية بودابست مؤخراً.

وتأتي الاتفاقية الجديدة بالتماشي مع التزام كلا الطرفين بتطوير التكنولوجيا المالية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة لتعزيز الخدمات المالية ودعم مجتمعات التكنولوجيا المالية، حيث تساهم الاتفاقية في تمكين الجانبين من العمل بشكل وثيق لتحديد وإحالة المشاريع المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة للعمل ضمن مبادرة «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي وبرنامج «كونتاكت بوينت» للتكنولوجيا المالية التابع لهيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية. واشتملت بنود الاتفاقية على التعاون في تبادل المعلومات، وتشارك جوانب المعرفة المتصلة بالابتكار، ودعم عمليات التفويض عند الحاجة، وتشجيع الأنشطة العابرة للحدود بما يعزز نمو القطاعات المالية والتكنولوجيا المالية في أسواق الجانبين.

وقالت جوليا لينغ، نائب الرئيس التنفيذي ومدير عمليات الوسطاء في هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود المستقبلية: «تعكس هذه الاتفاقية جهودنا المستمرة للتعاون مع نظرائنا من الهيئات التنظيمية الدولية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية. ونحن نسعى للتعاون الوثيق وتبادل الخبرات والمعرفة مع سوق أبوظبي العالمي بما يساهم في تطوير التكنولوجيا المالية في أسواق الجانبين».

من جانبه، قال فيليب ريتشارد، مدير الشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: «تساهم هذه الاتفاقية الجديدة في تعزيز علاقات التعاون المستمرة بين هونغ كونغ وأبوظبي، والتأكيد على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم نمو وتطور القطاع المالي في أبوظبي ودولة الإمارات ومناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع للعمل عن قرب مع شركائنا الجدد لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وقطاعات الأعمال المبتكرة .