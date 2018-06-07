الأسواق المالية تنتعش بدعم من قرارات ومحفزات أبوظبي

حاتم فاروق (أبوظبي)

تفاعلت الأسهم المحلية مع القرارات والمبادرات المحفزة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتشهد الأسواق تحركات إيجابية من خلال عمليات شراء استهدفت عدداً من الأسهم «القيادية»، وسط حالة من التفاؤل بنمو قطاع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات ودخول سيولة جديدة للأسواق خلال المرحلة المقبلة.

ونجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في إنهاء الجلسة بالمنطقة الخضراء لتسجل قيمة التداولات نحو 429.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 258.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4141 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفع منها 31 سهماً، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبه 0.77%، ليغلق عند مستوى 4652 نقطة، متأثراً بعمليات شراء طالت عدداً من الأسهم القيادية، بعدما تم التعامل على 56.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 151.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1145 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفعت منها 15 سهماً، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم، وظلت أسعار 5 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، حركة تداولات إيجابية استهدفت الأسهم القيادية، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3055 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 202.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 277.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2996 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفعت منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، بينما ظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال جمال عجاج مدير شركة «الشرهان» للأوراق المالية، إن الأسهم المحلية تفاعلت بشكل تدريجي مع القرارات والمحفزات الصادرة عن القيادة الرشيدة أمس الأول، متوقعاً استمرار التأثير الإيجابي لهذه المبادرات على القطاع المالي، خصوصاً فيما يتعلق بضخ سيولة جديدة بالأسواق تساعد المؤشرات في تجاوز خسائرها المسجلة منذ بداية العام.

وأضاف عجاج أن التحركات الإيجابية التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات الماضية جاءت نتيجة اتجاه المؤسسات والمحافظ لشراء الأسهم القيادية التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية، جعلتها تمتلك فرصاً استثمارية متميزة، مؤكداً أن عمليات الشراء جعلت المؤشرات تتجاوز مستويات مقاومة جديدة قد تقودها نحو المزيد من الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة نتيجة تحسن نفسية المستثمرين وحالة التفاؤل التي تسود أوساط الأسواق.

في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، حيث تم التعامل على 14.2 مليون سهم، بقيمة 29.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 2.07 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما تصدر سهم «أبوظبي الأول» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً 38.5 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 12.3 درهم رابحاً 5 فلوس عن الإغلاق السابق.

وفي سوق دبي، جاء سهم «دريك آند سكل» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية والقيمة، متأثراً بإعلان الشركة عن الانتهاء من التحقيق في مخالفات الإدارة السابقة، مسجلاً كميات تداول بلغت 41.1 مليون سهم، بقيمة 48.6 مليون درهم، ليغلق عند سعر 1.16 درهم، خاسراً فلساً واحداً عن الإغلاق السابق.