بيت الشعر في الخرطوم يزهو بـ «‬‬أنفاس ‬الحضارة»

الشارقة (الاتحاد)
في إطار مبادرة ثقافية وإعلامية تحمل عنوان «السودان.. أنفاس الحضارة»، استضاف بيت الشعر في الخرطوم، أمس الأول، 7 شعراء مميزين هم: بشرى إبراهيم، الطيب أبوعوه، محمود الجيلي، إبراهيم جابر، أسامة تاج السر، مجاهد كاروري، وعبد القادر مكي، الذين قرأوا قصائد في حب السودان وحضاراته المتجذرة في أفريقيا والعالم العربي.تنوعت قصائد الأمسية بين الفصحى والعامية، فقرأ الشاعر الجيلي قصيدة «شاقه الهوى» التي جاءت محمولة على شعرية عالية، فيما قرأ الطيب أبوعوه «أظنك يا بلد محسود» تعداداً لمآثر السودان. وبلغته الدافئة نادى بشرى إبراهيم بالعودة إلى البلاد والجذور، كما جنح نحو فن الدوبيت وعبر عن مرتكزات الحضارة السودانية. واستعرض الشعراء الأربعة الآخرون التاريخ والحقب القديمة للسودان.
وفي ختام الأمسية شكرت رئيسة المبادرة د. تيسير محمد حسين بيت الشعر على هذا التعاون لتقديم الوجه الأدبي والثقافي للحضارة السودانية.
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