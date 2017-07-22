بيت الشعر في الخرطوم يزهو بـ «‬‬أنفاس ‬الحضارة»

الشارقة (الاتحاد)

‬‬في ‬إطار ‬مبادرة ‬ثقافية وإعلامية ‬تحمل ‬عنوان «‬السودان.. ‬أنفاس ‬الحضارة»‬، استضاف ‬بيت ‬الشعر ‬في ‬الخرطوم، ‬أمس الأول، ‬7 ‬شعراء ‬مميزين ‬هم: ‬بشرى ‬إبراهيم، ‬الطيب ‬أبوعوه، ‬محمود ‬الجيلي، ‬إبراهيم ‬جابر، ‬أسامة ‬تاج ‬السر، ‬مجاهد ‬كاروري، ‬وعبد ‬القادر ‬مكي، الذين ‬قرأوا قصائد في حب ‬السودان ‬وحضاراته ‬المتجذرة ‬في ‬أفريقيا ‬والعالم ‬العربي.تنوعت قصائد الأمسية بين الفصحى والعامية، فقرأ ‬الشاعر ‬الجيلي قصيدة «‬شاقه ‬الهوى»‬ التي جاءت محمولة على شعرية عالية، فيما قرأ الطيب ‬أبوعوه «‬أظنك ‬يا بلد ‬محسود» ‬تعداداً ‬لمآثر ‬السودان‬. وبلغته الدافئة نادى بشرى ‬إبراهيم ‬بالعودة ‬إلى البلاد ‬والجذور، ‬كما ‬جنح ‬نحو فن ‬الدوبيت ‬وعبر ‬عن ‬مرتكزات ‬الحضارة ‬السودانية. واستعرض ‬الشعراء ‬الأربعة ‬الآخرون ‬التاريخ ‬والحقب ‬القديمة ‬للسودان.

وفي ختام الأمسية شكرت رئيسة ‬المبادرة ‬د. تيسير ‬محمد ‬حسين بيت ‬الشعر ‬على ‬هذا ‬التعاون ‬لتقديم ‬الوجه ‬الأدبي والثقافي ‬للحضارة ‬السودانية.