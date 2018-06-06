المحفزات تزيد الثقة والفرص في القطاع السياحي

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي بأبوظبي أن قرارات التحفيز التي تم الإعلان عنها أول أمس تعتبر دافعا رئيسيا لجذب الاستثمارات السياحية وزيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي، مؤكدين أن القطاع السياحي يعد من أهم روافد التنوع الافتصادي غير النفطي المنشود.

ويأتي ذلك بعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول أمس، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق، إن اعتماد 50 مليار درهم لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، يعتبر قرارا هاما سينعكس إيجابا على تنويع الاقتصاد واستدامته في أبوظبي.

وأكد أن اهتمام القيادة العليا الخاص بقطاع السياحة من خلال دورها في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح من جميع أنحاء العالم وسيسهم في تنويع المنتج السياحي من خلال جذب الاستثمارات السياحية وإطلاق مشاريع ترفيهية ورياضية وسياحية، الأمر الذي سيعزز من مكانة أبوظبي دوليا على خارطة السياحية العالمية، وسيجذب السياح بشكل أكبر ومن أسواق جديدة وبالتالي سيسهم في زيادة مساهمة قطاع الضيافة والسياحة بالناتح المحلي.