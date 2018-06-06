رجال أعمال: القرارات التحفيزية تعزز النمو وجاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ورؤساء شركات أهمية إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز البيئة الاستثمارية بالدولة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن القرارات تعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، مؤكدين أهمية القرارات الخاصة بتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الجديدة في معالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

وأكد سند المقالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أهمية القرارات في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أهمية إطلاق مبادرات ومحفزات عدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، مؤكداً أن ذلك يعزز من فرص تأسيس شركات جديدة بالإمارة، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على بدء أنشطتهم.