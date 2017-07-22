نهيان بن مبارك يفتتح في دبي معرض الفنان العالمي بهارات ثاكور

نوف الموسى (دبي)
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، معرض «لحظة الصمت بين ضدّين» للفنان العالمي بهارات ثاكور، مساء أول من أمس، في «غاليري الضوء»، بمسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون «دكتاك» ـ مول الإمارات، وسط احتفاء روحي بالحضور الوجودي للوعي الإنساني، من خلال التعابير التجريدية للطبيعة الشمولية التي أثارها الفنان بهارات الذي يستند على قاعدة كونية، في كونه تلميذاً لأساتذة روحيين، استلهم عبرهم حيز الدخول إلى اللوحة والوقوف في الفراغ، فالأخير يتجلى بين ضدّين أو فكرتين، والعيش فيه بمثابة إسقاط تام للمعنى العقلي.
جميع من حضر المعرض، حرص على البحث عن فعل «اليوغا» في التكشفات اللونية الخاصة بالفنان بهارات، نظراً لما هو معروف عنه كممارس لليوغا، ومؤسس لفضاءات مفتوحة، يتشارك فيها مع مجموعة من محبي «اليوغا»، فهو لا يعتبر نفسه أستاذاً، ويصر على دور التلميذ، في تلقيه المعرفة اللانهائية أو غير المحددة من الحياة. وعن ذلك يقول: «الطبيعة جميلة جداً، وكل ما أرسمه يرتبط بامتداد ساحر نحو الطبيعة، وإذا رأيتم أن اليوغا تمثل الطبيعة، فقد يكون ما أشرتم له، من أنني أمارس اليوغا في اللوحة، صحيح».
|
لم يدرس بهارات الفن، وسعى إلى تنفيذ فلسفته الخاصة، وهو سعيد بأنه لم يتعلم الفن، لأن ذلك سيعرضه للحكم عليه وعلى أعماله، وما يود إيصاله، بأن هذا هو فنه، سواء أُعجب به الآخرون أم لم يعجبوا به، سيبقى فعل حضوره في اللوحة هو كل ما تثري فرشاته الفنية.
|
جاءت لوحات «صوت الشمس» و «سر الحب» و «الموت» و «التوازن» و «النقاهة» و«القوة الخاملة»، مدارات متعددة من الجمال البديع، تختزن قوى التناقض القصوى بين دفتيها، وتضعك أمام وعيك المسؤول عن خيارك، متى ما استطعت أن تكون حاضراً في اللحظة، فأنت كالنهر في انسيابية الحركة الكونية المذهلة وذبذباتها.