المهيري: قرارات القيادة تسرع مسيرة أبوظبي التنموية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة اقتصادية بـ 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن الحزمة تدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري في الإمارة، وتعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية والعالمية في اقتصاد أبوظبي الذي يتوقع أن يشهد طفرة بفضل هذه الحزمة، وما تلاها من قرارات تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وقال المهيري، «إن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتسريع سداد المستحقات على العقود مع الموردين من القطاع الخاص جاء في الوقت المناسب في ظل حاجة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى توفير السيولة اللازمة لمواصلة تنفيذ أعمالها حسب الجدول المخطط، بل ودعم هذه الشركات والمؤسسات لمواصلة أعمالها وأنشطتها المتنوعة في أبوظبي والتخطيط للنمو والتوسع في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لوجود شركات إماراتية تحقق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي».