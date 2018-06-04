محمد بن حم: تعزز مكانة أبوظبي وجهة للمال والأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الدكتور محمد بن مسلم بن حم نائب أمين عام منظمة «امسام» بالأمم المتحدة، بتوجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي الاقتصادية، موضحاً أنها ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي وتعزز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ‬أنها ‬ستعمل ‬على ‬تسهيل ‬الإجراءات ‬على ‬المستثمرين ‬المواطنين ‬والأجانب، ‬واختصار ‬وقتهم ‬وجهدهم، ‬وتشجع ‬جذب ‬مزيد ‬من ‬المستثمرين ‬للاستفادة ‬من ‬التسهيلات ‬المتاحة ‬بأبوظبي. كما ستعمل الحزمة المقدرة بـ50 مليار درهم، على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة خلال السنوات المقبلة ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة للمال والأعمال.‏‭ ‬

وقال نائب أمين عام منظمة «امسام» بالأمم المتحدة إن كل المشروعات تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن ورفع مستوى الخدمات التي يستفيد منها في الإمارة، سواء فيما يتعلق بقروض المواطنين أو المساكن أو تطوير البنية التحتية والطرق، وتحديث المستشفيات، وغيرها من المشروعات، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يلقاه المواطن من قيادته الرشيدة. وأوضح أن إمارة أبوظبي تسير بخطى واثقة نحو المستقبل من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تكفل تقدمها وتطورها، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع اقتصاد أبوظبي وتقليل الاعتماد على صناعة النفط والغاز.