شنايدر تودع «جشتاد» من الدور الثاني

جشتاد (د ب أ)

ودعت اللاعبة السويسرية المخضرمة باتي شنايدر منافسات فردي السيدات في بطولة جشتاد للتنس، عقب خسارتها من الألمانية أنتونيا لوتنر بنتيجة 7 - 6 (7 - صفر) و2 - 6 و6 - 3 في الدور الثاني للمسابقة.

واحتاجت لوتنر (20 عاماً) المصنفة رقم 157 عالمياً إلى أكثر من ساعتين لاجتياز عقبة منافستها السويسرية التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد).

وكانت شنايدر قد اعتزلت عام 2011، قبل أن تعود إلى التنس مرة أخرى بعد أربعة أعوام، علما بأنها حققت أول انتصاراتها بعد العودة في بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، خلال الدور الأول للنسخة الحالية من البطولة.

وقالت شنايدر عقب المباراة: لقد لعبت مباراتين عظيمتين هنا في جشتاد، من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل لعدم القدرة على التأهل لدور الثمانية واللعب ضد أفضل 100 لاعبة عالمياً، ولكنها ليست خيبة أمل مريرة.

وضربت لوتنر موعداً في دور الثمانية مع التشيكية تيريزا مرتنكوفا، المصنفة رقم 140 عالمياً، والتي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة الأولى في البطولة، بنتيجة 7 - 5 و7 - 6 (7 - 1).

ومن المقرر أن تقفز شنايدر للمركز الـ230 عالمياً بدلاً من ترتيبها الحالي الـ257 في التصنيف العالمي للاعبات التنس، الذي سيصدر الاثنين المقبل.

وبات في إمكان شنايدر المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، التي ستنطلق الشهر المقبل في نيويورك.

وعلقت شنايدر على ذلك قائلة: «هذا رائع، لم أكن أتصور أن في إمكاني اللعب في الأدوار التأهيلية في نيويورك من قبل».