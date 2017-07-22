شنايدر تودع «جشتاد» من الدور الثاني

جشتاد (د ب أ)
ودعت اللاعبة السويسرية المخضرمة باتي شنايدر منافسات فردي السيدات في بطولة جشتاد للتنس، عقب خسارتها من الألمانية أنتونيا لوتنر بنتيجة 7 - 6 (7 - صفر) و2 - 6 و6 - 3 في الدور الثاني للمسابقة.
واحتاجت لوتنر (20 عاماً) المصنفة رقم 157 عالمياً إلى أكثر من ساعتين لاجتياز عقبة منافستها السويسرية التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد).
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وقالت شنايدر عقب المباراة: لقد لعبت مباراتين عظيمتين هنا في جشتاد، من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل لعدم القدرة على التأهل لدور الثمانية واللعب ضد أفضل 100 لاعبة عالمياً، ولكنها ليست خيبة أمل مريرة.
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ومن المقرر أن تقفز شنايدر للمركز الـ230 عالمياً بدلاً من ترتيبها الحالي الـ257 في التصنيف العالمي للاعبات التنس، الذي سيصدر الاثنين المقبل.
وبات في إمكان شنايدر المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، رابع بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، التي ستنطلق الشهر المقبل في نيويورك.
وعلقت شنايدر على ذلك قائلة: «هذا رائع، لم أكن أتصور أن في إمكاني اللعب في الأدوار التأهيلية في نيويورك من قبل».