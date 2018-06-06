محفزات القيادة تعزز ثقة المستثمرين وتزيد فرص التمويل للمشاريع الاقتصادية

حاتم فاروق (أبوظبي)

أكد خبراء ماليون ورؤساء تنفيذيون في الحكومات المحلية والاتحادية، أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تشير بوضوح إلى مدى اهتمام القيادة الرشيدة بنهوض الاقتصاد المحلي والوطني عبر مبادرات تمس واقع المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي خاصة ودولة الإمارات عامة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها جاءت في توقيت مناسب يحتاج فيه قطاع الأعمال بالإمارة إلى مزيد من المحفزات لاستكمال مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، لا سيما أبوظبي في الوقت الراهن، منوهين إلى أن مثل هذه القرارات ستصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، من خلال ضخ سيولة جديدة يستفيد منها الاقتصاد الكلي للإمارة، من حيث التمويل وتسهيل بيئة الأعمال، وتسريع إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات.

وأضاف الخبراء أن مثل هذه القرارات ستضع أبوظبي والإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن كونها خطوة هامة على طريق استكمال أسواق المال المحلية عافيتها ودعم الحركة الإيجابية لمؤشرات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التمويلات الضخمة التي أقرتها حزمة القرارات والتي تجاوزت قيمتها 50 مليار درهم.

التنمية الشاملة