«فريق أبوظبي» يدافع عن صدارة «الزمن»

خالد السعدي (أنتويرب)

يتجدد اليوم اللقاء مع منافسات التحدي والسرعة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، من خلال سباق «أفضل زمن» في مدينة أنتويرب البجليكية، بحضور ومشاركة واسعة لمتسابقين من كل أنحاء القارة، يتقدمهم فريق أبوظبي بنجومه راشد القمزي ومحمد المحيربي.

ويدخل فريق أبوظبي السباق بمعنويات عالية، خاصة أنه يتصدر الترتيب العام للبطولة، وكان راشد القمزي قائد الزورق 35، أحرز المركز الأول في الجولة الماضية، ووضع نفسه في الصدارة برصيد عشرين نقطة، ومن المتوقع أن تشهد المنافسة تحدياً كبيراً بين الزوارق المشاركة في سباق اليوم.

ويبدأ برنامج اليوم في تمام التاسعة والربع صباحاً بالاجتماع الفني للمتسابقين مع اللجان المنظمة المشرفة على السباق من أجل التعرف إلى مسار السباق، وأهم الالتزامات، وأيضاً الإطلاع على أي تغييرات محتملة في حال اختلفت حالة الطقس، ومن ثم التجارب الحر، والتي تبدأ من العاشرة و25 دقيقة، وتستمر مدة ساعة ونصف الساعة، ومن ثم الانتقال إلى التصفيات الخاصة بسباق أفضل زمن، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل كالمعتاد، تتأهل للمرحلة الأخيرة منها عشرة زوارق فقط، تتنافس فيما بينها، من أجل الوصول إلى الزمن الأفضل والأسرع.

وتقام عقب نهاية منافسات السرعة تصفيات خاصة بين الزوارق الأخيرة من أجل تصفية العدد المشارك إلى عشرين زورقاً فقط في السباق الرئيس، وهي أحد القوانين الصارمة للعبة، والتي ترفض مشاركة أكثر من عشرين زورقاً في السباق الرئيس للجولة، من أجل اعتبارات خاصة بالأمن والسلامة.

من جهته، أكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، أهمية الفوز في سباق أفضل زمن اليوم، لكونه يفسح المجال أمام صاحبه لكي يتصدر السباق الرئيس من البداية، وقال: «في الأغلب فإن صاحب المركز الأول في السرعة يحظى بفرصة كبيرة لكي يكون الأول في السباق الرئيس، لذلك ننظر إلى السباق اليوم بعين الأهمية، ونحث متسابقينا على تقديم الجهد والتميز في السرعة».

وقال الرميثي: «حظوظ القمزي كبيرة جداً من أجل تحقيق الفوز اليوم، أما المحيربي فلا نضغط عليه كثيراً، حيث إنه في مرحلة إعداد وتحضير واكتساب خبرة، كما أن زورقه في الأساس مخصص لمنافسات تحدي 24 ساعة، وهو ثقيل بعض الشيء، وقد لا يتجاوب معه، وإن كان ذلك لا يمنع من أنه قادر على التقدم للأمام ومحاولة الوصول إلى مركز متقدم».

وتمنى الرميثي أن يوفق زورق أبوظبي 35 في حصد المركز الأول، حتى يحافظ على صدارة المنافسة في لقب السرعة، وأيضاً لكي تكون لديه أريحية في السباق الرئيس غداً.