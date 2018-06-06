حكومة أبوظبي تبعث رسائل ثقة للاقتصاد الوطني وتضع القطاع الخاص ضمن أولوياتها

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن الحكومة تقف قلباً وقالباً خلف الاقتصاد الوطني ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات في السوق المحلي، وأن الخطوات والمبادرات التي طرحتها في كل مرحلة من المراحل أو منعطف من المنعطفات التاريخية، تثبت دائماً أن لا خشية على المستثمرين في السوق المحلي لإمارة أبوظبي.

وأوضح الخبراء والأكاديميون أن الحكومة أرسلت عبر خطتها رسائل ثقة واضحة للمستثمرين في القطاع الخاص، جوهرها أن الإمكانيات المالية والمادية الكبيرة لحكومة أبوظبي ستكون موظفة دائماً في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى تستند إلى معطيات الواقع وتتعامل مع المتغيرات في العالم، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الرفاهية للوطن والمواطن.

وأشاد سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي للتنمية الاقتصادية، وتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال النعيمي، إن هذه المبادرات والقرارات ستحدث نقلة نوعية في مسيرة التطوير ودفع عجلة التنمية في أبوظبي خلال المرحلة المقبلة، ويشجع جيل الشباب للانخراط في هذه المشاريع التنموية وتحقيق تنمية شاملة ومزيد من الإنجازات.