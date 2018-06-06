«الدار» تبدأ تسليم 300 فيلا في «وست ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ الدار العقارية تسليم وحدات المرحلة الأولى لمشروع «وست ياس» الشهر الجاري بإجمالي 300 فيلا، على أن تتوالى مراحل التسليم خلال الفترة المتبقية من عام 2018، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.

تمّ إطلاق «وست ياس» في سبتمبر 2015 بقيمة 3.2 مليار درهم، ويتألف من 1014 فيلا مكونة من 4 و5 غرف نوم، وتتراوح مساحتها ما بين 488 و580 متراً مربعاً.

وقالت الشركة، إنه لا يزال عدد من الفلل متاحاً للراغبين في الشراء في مجمّع وست ياس بأسعار تبدأ من 4.8 مليون درهم.

ولفتت إلى أنه تمّ بيع 80% من «وست ياس» بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعادل 801 فيلا بقيمة 3.66 مليار درهم.

ويطل المشروع على الواجهة البحرية بمناظرها لجزيرة ياس وقربه من مركز ياس مول وعدد كبير من مرافق التسلية والشواطئ والفنادق في الجزيرة.

وقال معن فريد العولقي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية في الدار العقارية: «إننا فخورون ببدء تسليم وحدات مشروع «وست ياس» إلى أصحابها، لاسيما وأن هذا المشروع يمثّل توسعة مهمة للمساحة السكنية المتوافرة في جزيرة ياس، ويأتي في أعقاب تسليم وحدات الشقق السكنية في مشروع «أنسام» في مطلع السنة.

ويعدّ مشروع «وست ياس» من بين المكوّنات الرئيسة لجزيرة ياس، حيث يتيح مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية ووسائل الراحة للمقيمين من مختلف الجنسيات.

ويأتي تسليم هذه الفلل المميزة لتعزيز سمعة شركة الدار بوصفها الشركة الرائدة في مجال تطوير المساكن عالية الجودة في الوجهات المرغوبة، وإننا نتطلع قدماً نحو استكمال قصة النجاح التي بدأناها في جزيرة ياس، الوجهة المتألقة في مدينة أبوظبي».