53.7 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 53.7 مليون مسافر مقابل 54.5 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع طفيف بنسبة 1.6%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. واستحوذ مطار دبي الدولي على أعلى عدد من المسافرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بواقع 39.2 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي، بواقع 9.4 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي، بواقع 4.37 مليون مسافر، ثم مطار آل مكتوم الدولي، بواقع 492.4 ألف مسافر.

وسجل شهر مارس أعلى عدد مسافرين، بواقع 11435181 مسافراً، يليه شهر يناير، بواقع 11353593 مسافراً، ثم شهر أبريل، بواقع 11058630 مسافراً، يليه فبراير، بواقع 10080367 ثم مايو، بواقع 9777789 مسافراً. وفيما يتعلق بالحركة الجوية، سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 348985 حركة، مقارنة مع 388237 حركة في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 10.1%.

وحول شهر مايو، بلغت الحركة الجوية 68256 حركة مقارنة مع 78116 حركة بتراجع 14.4%. وحقق شهر يناير أعلى عدد بالحركة الجوية منذ بداية العام بواقع 73198 حركة، وبحسب بيانات الهيئة، فإن المعدل اليومي للحركة الجوية في أبريل بلغ 2202 حركة.