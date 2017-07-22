هدفه حصد اللقب فوزي البنزرتي: الترجي لن يكون «ضيف شرف»!



تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017 القاهرة (الاتحاد) أكد فوزي البنزتي، المدير الفني للترجي التونسي، أنه حضر إلى مصر للمنافسة بقوة على انتزاع البطولة، ولن يكون فريقه بمثابة «ضيف الشرف»، مشيراً في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أنه يدرك جيداً مدى قوة الفرق المنافسة، لكنه في الوقت نفسه استعد جيداً. وقال: «إن فريقه يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، لديهم رغبة في إعادة اكتشاف أنفسهم من جديد على أرض الفراعنة». وكانت بعثة فريق الترجي قد حضرت إلى مصر وخلد الجميع إلى قسط من الراحة، ثم خاض الفريق أول تدريباته التي تركزت على جلسة البنزرتي مع اللاعبين، وحثهم على مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، والعمل على كسب كل الاستحقاقات المنتظرة، بداية بالبطولة العربية التي يسعى الترجي لفرض سيطرته خلالها، والعودة من مصر باللقب، حتى يكون أفضل هدية للجماهير التي تطالب فريقها بالعودة إلى منصات التتويج في مختلف المسابقات القارية. وتجدر الإشارة إلى أن بعثة الترجى تضم 23 لاعباً هم معز بن شريفية، علي الجمل، وسيم القروي، إيهاب المباركي، خليل شمام، حسين الربيع، شمس الدين الذوادي، فريد الماطري، علي المشاني، منتصر الطالبي، فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، غيلان الشعلالي، الفرجاني ساسي، إلياس الجلاصي، سعد بقير، أنيس البدري، آدم الرجايبي، طه ياسين الخنيسي، بلال الماجري، هيثم الجويني، فخر الدين بن يوسف، ماهر بالصغير.