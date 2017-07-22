الأهلي والفيصلي.. لقاء «المعنويات العالية»

كمال سعد (القاهرة)

يلتقي الأهلي المصري والفيصلي الأردني، في التاسعة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة «الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك في استاد السلام، ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويدخل «الأحمر» بمعنويات الفوز ببطولة الدوري المصري، والنجاح في الصعود إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، والتفوق على الزمالك في «القمة التقليدية»، لذا يتوقع عشاق «الساحرة المستديرة» أن تأتي المباراة ملتهبة، في ظل سعي الأهلي لانتزاع أول انتصار والإنطلاق في مشوار الإنجازات.

والمباراة يقودها فنياً أحمد أيوب المدرب العام للأهلي، بعد سفر حسام البدري إلى كندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته، وبعد النجاحات التي حققها الفريق معه الفترة الماضية، ويعتبر اللقاء بمثابة الاختبار الحقيقي لأيوب الذي يسعى بشتى الطرق لإثبات أنه كفء وأهل ثقة، وهو ما حرص على توصيله للاعبيه خلال الأيام الماضية، مطالباً إياهم بضرورة أن يكونوا عند حسن الظن، لأنه حال ظهور الأهلي بالصورة نفسها تحت قيادة البدري فإن ذلك يكون بمثابة الإعلان عن مولد نجم جديد في عالم التدريب.

ويخوض الأهلي المباراة بعدد كبير من البدلاء، في ظل حالة الإرهاق الشديد التي تسيطر على معظم الأساسيين، وضغط المباريات وتلاحمها على المستويين المحلى والأفريقي، وهو ما يمنح أداء الفريق شكلاً وروحاً جديدة، لأن كل لاعب يريد إخراج كل ما في داخله على أرض الملعب، لاقتناص الفرصة وتثبيت الأقدام.ومن الطبيعي والمنطقي أن يستغل الأهلي عاملي الأرض والجمهور، لتقديم عرض قوى، وتقديم إشارات ورسائل بأن شعاره الفوز بالكأس .

وحرص أحمد أيوب في الأيام الماضية على إلقاء أكثر من محاضرة على لاعبيه، ومشاهدة بعض مباريات الفيصلي، لتحديد نقاط القوة والضعف، وتجهيز الخطة المناسبة التي يتوقع أن تكون هجومية، لإحراز هدف مبكر، وإرباك حسابات الجهاز الفني للفيصلي. وتعتبر صفوف «الأحمر» مكتملة، باستثناء غياب وليد سليمان لتعرضه للإصابة في العضلة الأمامية.