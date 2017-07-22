الوحدة ونصر حسين داي.. «ضربة البداية»

محمد سيد أحمد (القاهرة)
يقص الوحدة شريط مبارياته في البطولة العربية، بمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى والبطولة، التي يقام حفل افتتاحها الرسمي عقب المباراة مباشرة، يعقبها اللقاء الثاني في المجموعة، بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني.
وتأتي مواجهة «العنابي» التي يدشن بها مشاركته الأولى في البطولة، بعد نحو أقل من أسبوعين على بداية إعداده للموسم الجديد، تحت إشراف مدربه الجديد الروماني لورينت ريجيكامب، ومن دون 7 من عناصر الفريق، أبرزهم النجم إسماعيل مطر قائد الفريق، وطارق الخديم، وأحمد راشد، ومحمد العكبري، وأحمد العكبري، وخالد الظنحاني، وعبد العزيز الحمحمي، ومحمد راشد، وعبد الله الكربي الذين فضل الجهاز الفني إراحتهم.
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ويتوقع أن يدفع المدرب بتشكيلة تضم راشد علي في حراسة المرمى، ومحمد برغش، وشانج ريم، وحمدان الكمالي، ومحمد سيف في الدفاع، ومحمد الشحي، وسلطان الغافري، وخالد باوزير في الوسط، ومراد باتنا، وخليل إبراهيم، وتيجالي، في الهجوم، على أن يحتفظ بجوجاك على مقاعد البدلاء ويتم الدفع به في الشوط الثاني.
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