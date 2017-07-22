الوحدة ونصر حسين داي.. «ضربة البداية»

محمد سيد أحمد (القاهرة)

يقص الوحدة شريط مبارياته في البطولة العربية، بمواجهة نصر حسين داي الجزائري، في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى والبطولة، التي يقام حفل افتتاحها الرسمي عقب المباراة مباشرة، يعقبها اللقاء الثاني في المجموعة، بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني.

وتأتي مواجهة «العنابي» التي يدشن بها مشاركته الأولى في البطولة، بعد نحو أقل من أسبوعين على بداية إعداده للموسم الجديد، تحت إشراف مدربه الجديد الروماني لورينت ريجيكامب، ومن دون 7 من عناصر الفريق، أبرزهم النجم إسماعيل مطر قائد الفريق، وطارق الخديم، وأحمد راشد، ومحمد العكبري، وأحمد العكبري، وخالد الظنحاني، وعبد العزيز الحمحمي، ومحمد راشد، وعبد الله الكربي الذين فضل الجهاز الفني إراحتهم.

وفي المقابل، فإن «أصحاب السعادة» يعتمد على مجموعة من الشباب الذين تتاح لهم الفرصة لإثبات جدارتهم، قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي يعول عليها ريجيكامب في الموسم الجديد، وتغادر إلى المعسكر الخارجي بالنمسا 8 أغسطس المقبل، كما أن الفرصة مهيأة أمام المغربي مراد باتنا الذي انتقل حديثاً إلى الفريق، خلفاً للتشيلي خورخي فالديفيا، والمدافع عبد الله الظنحاني للظهور مع الفريق، في أول مباراة رسمية له بالموسم الجديد، وتأتي بعيداً عن الضغوط، حيث يعتبر الجهاز الفني أن المشاركة في البطولة، تأتي ضمن التحضير للموسم، ولكن ذلك لن يمنع أن يكون هناك حرص كبير من «أصحاب السعادة» على تقديم مستويات متميزة، والبحث عن نتائج إيجابية.

ويتوقع أن يدفع المدرب بتشكيلة تضم راشد علي في حراسة المرمى، ومحمد برغش، وشانج ريم، وحمدان الكمالي، ومحمد سيف في الدفاع، ومحمد الشحي، وسلطان الغافري، وخالد باوزير في الوسط، ومراد باتنا، وخليل إبراهيم، وتيجالي، في الهجوم، على أن يحتفظ بجوجاك على مقاعد البدلاء ويتم الدفع به في الشوط الثاني.