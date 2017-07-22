المرازيق: التميز من سماتهم

لندن (الاتحاد)

أشاد إسماعيل المرازيق، مدير نادي العين للمعاقين، بالإنجاز الذي حققه محمد القايد على الرغم من الظروف التي أحاطت بالبعثة بعد وفاة عبد الله حيائي، مشيراً إلى أن التميز بات سمة «أصحاب الهمم» مما انعكس إيجابا على النتائج التي ظلوا يحققونها لأنهم أهل للتحدي دائماً.

وقال: «النجاحات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» لم تأت من فراغ، وإنما كانت نتاجا منطقياً للجهود المبذولة على الصعد كافة، من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم التي تسير بخطوات ثابتة لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إليها».

وأشار المرازيق إلى أن إنجاز محمد القايد يعد أكبر حافز للاعب وبقية اللاعبين من أجل مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن «بارالمبية» طوكيو تعد من التحديات المهمة التي تواجه أصحاب الهمم بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في«ريو 2016» بحصولهم على 7 ميداليات ملونة.

واختتم المرازيق : «ثقتنا في «أصحاب الهمم» بلا حدود من أجل مواصلة مسيرة العطاء في جميع الميادين متسلحين بالعزيمة والإصرار».