القايد يهدي الإمارات الميدالية الثالثة في «مونديال البارالمبية»

أسامة أحمد(لندن)

حلق محمد القايد بطلنا الأولمبي بالميدالية الثالثة في مونديال «بارالمبية» ألعاب القوي المقامة في لندن، محققاً «فضية» سباق 800 متر على الكراسي المتحركة مساء أمس الأول في الملعب الأولمبي في سباق استثنائي بينه وبين التونسي وليد كتيلة.

وكانت الإثارة العنوان البارز للسباق ، مما انعكس فنياً على مستواه العام لتذهب الميدالية الذهبية إلى البطل التونسي الذي سبق أن انتزع منه القايد الميدالية الذهبية في «ريو 2016» ليظفر كتيلة بـ3 ذهبيات في 100 متر و400 و800، بينما كانت فضية لندن من نصيب بطلنا الأولمبي الذي نجح في التحليق بـ3 ميداليات ملونة في هذه التظاهرة العالمية هي برونزية 100 متر وفضيتا 400 متر و800 متر فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى بريطانيا.

وأعرب سليمان المزروعي، سفير الدولة لدى بريطانيا، عن حزنه لوفاة عبد الله حيايي في الملعب، مقدماً التعزية إلى «أصحاب الهمم» وأسرته في المصاب الجلل، مشيراً إلى أنه فقد للرياضة بصفة عامة، وهذه الفئة على وجه الخصوص.

وأثنى سفير الدولة على الإنجازات التي حققها بطلنا محمد القايد بحصوله على 3 ميداليات ملونة في هذا الحدث، مشيراً إلى أن الجميع فخور بما حققه، خاصة أن «أصحاب الهمم» مشهود لهم بالكفاءة، وهم قادرون على المنافسة في جميع المجالات.