«شطرنج الشارقة» يشارك في «بردوبيتسا»

الشارقة (الاتحاد)

غادرت بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أمس الأول، إلى جمهورية التشيك، للمشاركة في مهرجان باردوبيتسا الدولي للشطرنج الذي يقام من 20 إلى 31 يوليو الجاري، وتأتي المشاركة ضمن خطة الجهاز الفني في النادي لإعداد لاعبي الفئات السنية وتهيئتهم للبطولات المقبلة، ورفع معدل تصنيفهم الدولي وإكسابهم الخبرة المطلوبة.

يرأس الوفد عبد العزيز محمد النعيمي نائب رئيس النادي رئيس الجهاز الفني، وتضم المدربين مهرشاد شريف وديمترو كوماروف، و9 لاعبين هم: عبد الرحمن محمد الطاهر، عمر محمد الطاهر، سعود جابر الزرعوني، حمد عصام حوير، سيف أحمد الزرعوني، عبد الله يحيى الحمادي، يوسف يحيى الحمادي، عبد الله مراد عيسى المازمي وعلي راشد علي غانم.

وتعتبر مشاركة النادي في البطولة ضمن المعسكر السنوي الذي ينظمه النادي للاعبين لإعدادهم لخوض المنافسات المحلية والعربية والدولية ضمن فئات تحت 8 سنوات حتى تحت 20 سنة، إضافة إلى لاعب فريق الرجال عبد الله مراد.

وتوجه عبد العزيز محمد النعيمي بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لجهوده المبذولة لخدمة الشباب والرياضة في الإمارة، وأكد أن مشاركة النادي في المعسكرات تأتي في إطار إعداد اللاعبين للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية، فضلاً عن تمثيل الدولة في المحافل الدولية والعربية والآسيوية.

ويشارك اللاعبون خلال المعسكر في بطولة فردي الناشئين للشطرنج الكلاسيكي والبطولات الرئيسة لفئة الرجال، ويزيد عدد المشاركين في البطولة عن 1200 لاعب ولاعبة، معظمهم من حاملي الألقاب الدولية والمصنفين من جميع الأعمار ومن مختلف دول العالم.

ويشارك لاعبو النادي عقب عودتهم من المعسكر في بطولات الإمارات الفردية للفئات السنية والرجال، والتي ينظمها الاتحاد في مقر النادي من 4 إلى 11 أغسطس المقبل.

وفي جانب آخر، عقدت لجنة النشاط في النادي، اجتماعها الدوري برئاسة سلطان علي الطاهر الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني، وبحضور رجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي،إضافة إلى مدربي النادي المشرفين على النشاط، وهم صهيب العكلة وعبد القادر ريس وضحى المعلم، وبحث الاجتماع آلية العمل والتنسيق برنامج الأسبوعين الثالث والرابع المتضمنين استكمال استقبال اللاعبين الجدد المنتسبين إلى النشاط، وفترات تدريبهم، وتنسيق مواعيد الرحلات العلمية والترفيهية.