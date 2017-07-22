100 دراج يدشنون فريق «ترايثلون الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)
نظم فريق الشارقة للترايثلون، بالتعاون مع جزيرة العلم، التي تعد أحد أهم المعالم السياحية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، جولة سياحية لهواة الدراجات الهوائية، جابت شوارع المدينة الباسمة، وأهم المعالم السياحية لمسافة 74 كيلومتراً صباح أمس، تحت شعار «حول الشارقة بالدراجة». شارك خلال الفعالية ما يزيد على 100 دراج من مختلف الجنسيات من المقيمين على أرض الدولة الذين عبروا عن فرحتهم لتنظيم مثل هذه الفعالية المفتوحة لجميع فئات المجتمع تعرفوا خلالها إلى العديد من المعالم السياحية للإمارة عبر الدراجات الهوائية، مؤكدين بأنهم سيكونون حريصين على تكرار التجربة في المرات المقبلة.
تأتي هذه الفعالية بمناسبة إطلاق فريق «الشارقة للترايثلون»، وهو أول فريق على مستوى الإمارة يختص بالرياضة الثلاثية «الدراجة والسباحة والجري»، ومع ختام الجولة رحب مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بجميع الدراجين، وأعرب عن شكره وتقديره لفريق الشارقة للترايثلون الذي نظم هذا الحدث على مستوى عالٍ من الاحترافية، كما كشف عن القميص الرسمي للفريق .
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