مهرجان حمدان بن محمد للقدرة ينطلق في «يوستن بارك»

أحمد طارق (يوستن بارك)

ينطلق اليوم مهرجان كأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للقدرة في يوستن بارك في بريطانيا، وهو المهرجان الذي يضم أربعة سباقات مختلفة التصنيف والمسافات، يأتي على رأسها سباق 160 كيلومتراً (3 نجوم)، وسباق لمسافة 120 كيلومتراً من تصنيف (نجمتين)، وسباق الناشئين لمسافة 120 كيلومتراً من تصنيف (نجمتين)، إضافة إلى سباق تأهيلي لمسافة 80 كيلومتراً من تصنيف (نجمة واحدة).

وتأتي إقامة المهرجان في بريطانيا، بعد النجاح الكبير الذي شهده سباق «توسكانا لايف ستايل» للقدرة في منطقة توسكاني في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأقيمت أمس إجراءات وزن الفرسان والفحص البيطري، على أن تستمر حتى صباح اليوم قبل انطلاق السباق الأول، بينما أُقيم أمس سباق تأهيلي ضمن المهرجان لمسافة 80 كيلومتراً وسط تطلعات من الفرسان والفارسات بالارتقاء إلى الفئات الأعلى من سباقات القدرة.

وتشهد سباقات اليوم مشاركة نخبة من فرسان العالم يتخطى عددهم 300 فارس وفارسة من مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤكد مدى قوة المنافسة على نيل اللقب. في المقابل يبدأ المهرجان بانطلاقة السباق الأقوى والأبرز، والذي تبلغ مسافته 160 كيلومتراً من تصنيف (3 نجوم) في تمام الساعة السابعة صباحاً، ومن المتوقع أن تشهد مشاركات قوية ورفيعة الطراز من أفضل فرسان القدرة في العالم.