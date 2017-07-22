شباب الأهلي-دبي يخاطب الاتحادات بالمسمى الجديد

منير رحومة - رضا سليم (دبي)

خاطبت إدارة نادي شباب الأهلي- دبي، الاتحادات الرياضية المعنية للمشاركة في الأنشطة والمسابقات والبطولات المحلية في كل المراحل السنية وفرق الرجال بالمسمى الجديد، والتأكيد على المشاركة، بعدما تسلمت إدارة النادي قرار الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالمسمى الجديد بعد الدمج. وكانت إدارة النادي قد عملت خلال الأيام الماضية على تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية، حيث تم اختيار خالد أحمد مدرباً للفريق الأول لكرة اليد، وماجد مصطفى مشرفاً على اللعبة، وثاني يوسف إدارياً للفريق الأول، كما تم تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية في بقية الألعاب، على أن يتم الإعلان عن التشكيلات الجديدة خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت نفسه، يبدأ فريق كرة اليد تجمعه الأول استعداداً للموسم الجديد الأسبوع المقبل، ويحدد الجهاز الفني أسماء اللاعبين الذين سيتم تسجيلهم في القائمة، في ظل انضمام لاعبي الشباب مع الأهلي إلى الكيان الجديد.

من جانب آخر ، تقدم جمعة راشد إداري الفريق الأول في نادي الشباب سابقاً باستقالته إلى إدارة النادي الجديد «شباب الأهلي- دبي»، معتذراً عن عدم الاستمرار في العمل الإداري في فريق الرديف، وذلك بعد أن تم تشكيل الجهاز الإداري للفريق الجديد والمكون من عبد المجيد حسين مشرفاً وأحمد شاه مديراً.