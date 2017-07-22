الكتبي يحمل علم الإمارات في الافتتاح

فوسكلاف (الاتحاد)

حمل أمس بطلنا العالمي فيصل الكتبي علم الدولة خلال احتفالية الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للألعاب داخل الصالات التي تقام في مدينة فورسكلاف البولندية وتستمر حتى أوائل أغسطس المقبل.

وتشارك الإمارات بأربعة لاعبين في الجو جيتسو هم فيصل الكتبي في وزن تحت 85 كجم، ويحيى الحمادي في وزن فوق 94 كجم، ومحمد القبيسي في وزن تحت 77 كجم، وطالب الكربي في وزن تحت 69 كجم، وقد تأهل الأبطال الأربعة من خلال تجميع النقاط في العديد من البطولات القارية والعالمية.

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات الجو جيتسو في الـ28 من الشهر الجاري، وتقام على يومين حيث تستكمل في اليوم التالي، وتتعلق الآمال على أبطالنا الأربعة في تحقيق إنجاز عالمي في هذه البطولة، واعتلاء منصات التتويج، في المرة الأولى التي تم اعتماد الجو جيتسو في هذا المحفل العالمي الكبير.

ويرأس وفد البعثة فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجو جيتسو، برفقة طارق البحري مدير الخدمات المساندة، ويوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية، والمدربين روبيرتو ليما الشهير بجوردو، ورامون داسيلفا.

ومن المنتظر أن تعود البعثة في الـ30 من يوليو الجاري للدخول في مرحلة الإعداد للمشاركة في بطولة آسيا المقررة في فيتنام أغسطس المقبل.