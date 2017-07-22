«وديعة» بطلة «بري دونكسي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المهرة «وديعة» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نجوميتها المطلقة كواحدة من أفضل الخيول الناشئة في سن ثلاث سنوات في سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا، حين تفوقت على الذكور، واكتسحت منافسيها بسهولة بالغة، لتتوج بلقب سباق بري دونكسي لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته المالية 16 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول في مضمار «مونت دو مارسان» الفرنسي، وحظي بحضور كبير من جماهير ومحبي سباقات الخيل العربية.

وجاء فوز «وديعة» المنحدرة من نسل الفحل «مهاب» والفرس «غيرة» ابنة «أكبر»، بفارق مميز بلغ 8 أطوال عن المهر «داحس داربيه» لسعيد ناصر الرميثي، بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسو زافير بيرترا، والمنحدر من نسل الفحل «داحس» والفرس «لورنس داربيه».

وسجلت «وديعة» زمناً قدره 1:32:40 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث المهر «حارب» لخيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الكساندر جافلين.

ويعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للمهرة الناشئة «وديعة»، حيث سبق لها أن حققت الفوز في أول مشاركة تخوضها في 4 يوليو الجاري، في سباق شادويل بري بنجالي دالبرت المخصص للخيول العربية الأصيلة «مهرات»، لمسافة 1400 متر، والذي أقيم في مضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وسجلت «وديعة» فوزها على المهرة «عجايب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة فرانسوا زافير بيرترا، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:32:26 دقيقة. وأشاد مسلم العامري، مدير «ياس» لإدارة سباقات الخيل، بتطور مستوى المهرة «وديعة» التي تم إنتاجها في إسطبلات مزرعة الوثبة ستاليونز، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال: «إن تطور مستوى المهرة الناشئة، جاء بعد مشاركة ناجحة في فرنسا، حيث سبق لها الفوز بسباق شادويل بري بنجالي دالبرت على مسافة اليوم نفسه، ولكن طريقة فوزها تؤكد نجاحها في المسافات الطويلة، وتملك ميزة التحمل والسرعة». وأضاف: «إن الفوز الذي حققته «وديعة» يعتبر أمراً مشجعاً للمزيد من الإنجازات المقبلة، حيث إن نسلها ينحدر من نسل «مهاب» ملك السرعة، وأمها هي الفرس «غيرة» ابنه «أكبر» الذي يتميز بالتحمل في السباقات الطويلة». وتمنى العامري في ختام حديثه أن تحقق خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الطموحات والمزيد من الانتصارات في السباقات العالمية، حيث تبذل هذه الخيول كل ما في وسعها، وتبلي بلاء حسناً، وتقدم أداءً رائعاً».