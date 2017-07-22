الجار خط الدفاع الأول ضد سرقات المنازل

استطلاع: منى الحمودي، جمعة النعيمي

مع حلول فصل الصيف، تتجه كثير من الأسر لقضاء إجازاتهم الصيفية خارج البلاد، دون اهتمام بتأمين منازلهم وفللهم وشققهم السكنية، بالإغلاق المحكم للأبواب والمنافذ وترك بعض الأنوار مضاءة ليلا وإيداع المقتنيات الثمينة لدى البنوك أو الأهل، وتفويض بعض الأقارب بمتابعة تأمين المسكن من حين لآخر خلال فترة بقاء السكان خارجه. ويؤدي إهمال هذه الاحتياطات البسيطة إلى إعطاء الفرصة لضعاف النفوس من لصوص البيوت الذين يستغلون هذا التوقيت من كل عام للتخطيط لأعمالهم الإجرامية والسطو على هذه المساكن الخالية من سكانها.

وتتكرر هذه الجرائم بالرغم من حملات وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية الاتحادية والمحلية ودعواتها المتكررة للمواطنين والمقيمين بالاشتراك في برامجها الإلكترونية الخاصة بحماية المساكن والبيوت بأجهزة إنذار تكشف محاولات السرقة فور وقوعها، وتساعد للشرطة على سرعة ضبط الجناة والإيقاع بهم فوراً. ورغم الزيادة الملحوظة في أعداد المشتركين في برامج حماية المساكن من السرقات على مستوى إمارات الدولة، إلا أن بعض الأسر لم تزل تغض الطرف عن اتخاذ تلك الاحتياطات، وتتجاهل الدعوات الأمنية للاشتراك في برامج حماية المساكن، ما يضيف أعباء جديدة على رجال الأمن.

المواطنة بدرية حمدان تروي قصتها مع لصوص الإجازات الصيفية، وتقصيرها في إيداع مجوهراتها الثمينة لدى أحد بنوك الدولة أو لدى الموثوقين من الأهل، وذلك بأن وضعت مقتنياتها الثمينة في الخزنة الحديدية داخل المنزل. ورغم إحكامها غلق أبواب ونوافذ فيلتها السكنية، إلا أنها فوجئت بقيام اللصوص بسرقة محتويات الخزنة بعد تكسيرها باستخدام قطع حديدية، معبرة عن ندمها الشديد لعدم الالتزام بتوجيهات الحملات الأمنية المتكررة التي تبثها أجهزة الشرطة بين الحين والآخر، لا سيما في مواسم السفر والإجازات.

ثمن تجاهل التأمين