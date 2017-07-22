الجار خط الدفاع الأول ضد سرقات المنازل

استطلاع: منى الحمودي، جمعة النعيمي
مع حلول فصل الصيف، تتجه كثير من الأسر لقضاء إجازاتهم الصيفية خارج البلاد، دون اهتمام بتأمين منازلهم وفللهم وشققهم السكنية، بالإغلاق المحكم للأبواب والمنافذ وترك بعض الأنوار مضاءة ليلا وإيداع المقتنيات الثمينة لدى البنوك أو الأهل، وتفويض بعض الأقارب بمتابعة تأمين المسكن من حين لآخر خلال فترة بقاء السكان خارجه. ويؤدي إهمال هذه الاحتياطات البسيطة إلى إعطاء الفرصة لضعاف النفوس من لصوص البيوت الذين يستغلون هذا التوقيت من كل عام للتخطيط لأعمالهم الإجرامية والسطو على هذه المساكن الخالية من سكانها.
وتتكرر هذه الجرائم بالرغم من حملات وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية الاتحادية والمحلية ودعواتها المتكررة للمواطنين والمقيمين بالاشتراك في برامجها الإلكترونية الخاصة بحماية المساكن والبيوت بأجهزة إنذار تكشف محاولات السرقة فور وقوعها، وتساعد للشرطة على سرعة ضبط الجناة والإيقاع بهم فوراً. ورغم الزيادة الملحوظة في أعداد المشتركين في برامج حماية المساكن من السرقات على مستوى إمارات الدولة، إلا أن بعض الأسر لم تزل تغض الطرف عن اتخاذ تلك الاحتياطات، وتتجاهل الدعوات الأمنية للاشتراك في برامج حماية المساكن، ما يضيف أعباء جديدة على رجال الأمن.
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ثمن تجاهل التأمين
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