يفوز بيانصيب كبير مرتين خلال 18 شهراً

أ ف ب

فاز فرنسي بجائزة مليون يورو في لعبة يانصيب أوروبية مرتين في غضون ثمانية عشر شهرا، على ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.



وكان لهذا اللاعب فرصة للفوز مرة ثانية بهذه الجائزة تبلغ نسبتها واحدا على 16 ألف مليار، بحسب حسابات لأستاذ في الرياضيات أوردتها الصحيفة.



وفاز هذا الفرنسي بالجائزة في لعبة "ماي ميليين" وهي عبارة عن رمز من حرفين وسبعة أرقام يتم اختياره آليا ويظهر على الإيصال عند شراء شبكة في لعبة "يورو ميليينز" الأوروبية، بحسب "لوباريزيان".



وفي كل سحب لليانصيب الأوروبي (يورو ميليينز)، يتم اختيار أحد هذه الرموز بالقرعة. ويفوز صاحب هذا الرمز بجائزة مليون يورو.

ويمكن المشاركة في يانصيب "يورو ميليينز" في اثني عشر بلدا أوروبيا وتقام سحوباته يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.



وكان الرابح السعيد قد فاز للمرة الأولى بهذه اللعبة في 11 نوفمبر 2016 قبل الفوز مجددا في 18 مايو الماضي. وهو يلعب الأرقام عينها في كل السحوبات.







