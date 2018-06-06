يفوز بيانصيب كبير مرتين خلال 18 شهراً

فاز فرنسي بجائزة مليون يورو في لعبة يانصيب أوروبية مرتين في غضون ثمانية عشر شهرا، على ما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وكان لهذا اللاعب فرصة للفوز مرة ثانية بهذه الجائزة تبلغ نسبتها واحدا على 16 ألف مليار، بحسب حسابات لأستاذ في الرياضيات أوردتها الصحيفة.
وفاز هذا الفرنسي بالجائزة في لعبة "ماي ميليين" وهي عبارة عن رمز من حرفين وسبعة أرقام يتم اختياره آليا ويظهر على الإيصال عند شراء شبكة في لعبة "يورو ميليينز" الأوروبية، بحسب "لوباريزيان".
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ويمكن المشاركة في يانصيب "يورو ميليينز" في اثني عشر بلدا أوروبيا وتقام سحوباته يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.
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