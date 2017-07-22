شركات صينية كبيرة تستثمر 12 مليار دولار في «تشاينا يونيكوم»

هونج كونج (رويترز)

قال مصدران مطلعان: «إن بايدو وجيه.دي دوت كوم سينضمان إلى شركات تكنولوجيا صينية كبيرة أخرى، مثل تينسنت هولدنجز لاستثمار نحو 12 مليار دولار في شركة تشاينا يونيكوم لاتصالات الهاتف المحمول المملوكة للحكومة».

والخطوة جزء من جهود الحكومة الصينية لإنعاش شركات حكومية عملاقة برأس مال من القطاع الخاص.

وأضافت بكين في العام الماضي تشاينا يونيكوم إلى أول مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة التي سيُسمح بالملكية المختلطة فيها.

كانت «رويترز» قد قالت الشهر الماضي: «إن مجموعة علي بابا القابضة وتينسنت ضمن مستثمرين جدد سيضخون إجمالاً نحو عشرة مليارات دولار في تشاينا يونايتد نتورك كومينكيشنز الوحدة التابعة لتشاينا يونيكوم المدرجة في شنغهاي».