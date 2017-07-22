بريطانيا تشيد ببقاء استثمارات اليابان رغم «بريكست»

طوكيو (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس أن الاستثمارات اليابانية في بريطانيا بلغت «مستوى قياسياً» منذ التصويت العام الماضي على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وتعهد جونسون الذي كان بين أبرز الداعين إلى بريكست بأن لندن «ستقيم علاقات رائعة مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي»، وذلك بعد محادثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.

ودعا جونسون الصين إلى ممارسة ضغوط على بيونج يانج حتى توافق على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجيها النووي والصاروخي.

وانتهت الجولة الثانية من المحادثات حول خروج بريطانيا الأسبوع الماضي مع تحذير من كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه من وجود خلافات «أساسية» بين لندن وبروكسل.

ويمكن أن تتأثر الشركات اليابانية ومن بينها مصنعو السيارات نيسان وتويوتا وهوندا إذا أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعرفات على الواردات وغيرها من القيود بعد العام 2019.

إلا أن جونسون أكد أن لندن ستواصل تنمية «علاقات تجارية واقتصادية خاصة» مع اليابان، مضيفاً أن «الاستثمارات اليابانية في بريطانيا عند مستوى قياسي منذ التصويت على بريكست العام الماضي».

من جهته، قال كيشيدا أمام صحفيين إن طوكيو ولندن تعملان من أجل «مجتمع عالمي منفتح وحر»، مشيراً إلى تحديات تشمل البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ومواقف الصين المتشددة بخصوص النزاعات الحدودية في شرق آسيا.