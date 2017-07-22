الأسهم الأوروبية تهبط والأنظار على نتائج الشركات

لندن (رويترز)
تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، حيث فشلت دفعة جديدة من نتائج الشركات في تغيير المزاج السائد منذ الجلسة السابقة، وذلك في أعقاب اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي دفع اليورو إلى أعلى مستوياته في نحو عامين.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي مع تأثر المصدرين سلباً بقوة اليورو.
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وأعلنت فودافون، ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، عن نمو فاق التوقعات في إيرادات ربعها الأول ليزيد السهم 2.3%.
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وارتفع مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.2% إثر خسائر حادة في الجلسة السابقة بفعل انخفاض أسهم لوفتهانزا الألمانية، وإيزي جت البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة.