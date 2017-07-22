الولايات المتحدة تتشدد في صفقات خارجية وسط فورة شراء صينية

واشنطن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة: «إن لجنة حكومية أميركية اعترضت سراً على 9 استحواذات على الأقل من مشترين أجانب لشركات أميركية منذ بداية العام، وهو رقم مرتفع بالمعايير التاريخية، وينبئ بمصاعب لفورة الشراء الخارجي الصينية».

وتشير الاعتراضات إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تقوم بمراجعة الاستحواذات التي تقوم بها كيانات أجنبية تحسباً لمخاطر محتملة تهدد الأمن القومي، أصبحت أكثر ميلاً لرفض الصفقات التي تكتنفها المخاطر في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.

وترى شركات ومستثمرون صينيون أن الأصول الأميركية قد تواجه المزيد من العقبات نتيجة لذلك، في الوقت الذي تقيد فيه الحكومة الصينية تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، بعد زيادة كبيرة في الصفقات الخارجية الصينية.

وأُعلن عن 87 استحواذاً على شركات أميركية من قبل شركات صينية منذ بداية 2017، والرقم هو الأعلى على الإطلاق، ويزيد على عدد الصفقات البالغ 77 في الفترة المناظرة لعام 2016.