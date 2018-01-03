وكالات سيارات تخصم «القيمة المضافة» من أرباحها وتثبت الأسعار

يوسف العربي (دبي)
قررت وكالات بيع سيارات في الدولة تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المشترين من خلال خصمها والإبقاء على أسعار السيارات من دون تغيير، بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير الجاري، لتجنب أي تأثير على مسار المبيعات خلال العام الجديد.
وأكد خبراء ومديرون تنفيذيون بقطاع السيارات، أن القطاع سجل مبيعات قياسية بنهاية عام 2017، نظراً لرغبة شريحة من العملاء لاستباق الضريبة البالغ نسبتها 5%، وهو الأمر الذي دفع وكالات البيع بالتعاون مع المصنعين العالميين لوضع خطط عاجلة للإبقاء على مستوى المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي.
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وأعلنت شركة «الفطيم للسيارات»، الوكيل الحصري لبيع سيارات «تويوتا» في الدولة، أن قائمة أسعار بيع السيارات الصالون، والدفع الرباعي، والمركبات التجارية الخفيفة لعام 2018، ستبقى دون تغيير بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع 2018.
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