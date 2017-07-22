المزروعي : الإمارات ملتزمة بتخفيضاتها من النفط

عواصم (رويترز)

قال معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة أمس: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتخفيضاتها من النفط»، معرباً عن أمله في بدء تقلص المعروض بأسواق النفط العالمية في النصف الثاني من العام مع تسارع الطلب.

وأبلغ المزروعي الصحفيين «نشهد طلباً قوياً واستقرار عدد الحفارات في الولايات المتحدة. إنها بداية الربع الثالث والطلب يتسارع فيه وآمل أن يكون للاتفاق أثر كبير في الربعين الثالث والرابع». ولا تزال أسعار خام برنت من دون مستوى الخمسين دولاراً للبرميل المهم بفعل بواعث القلق من ارتفاع إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رغم تعهدها بخفض الإنتاج في مسعى لتقليص المعروض بالسوق. كانت أوبك وعدد من المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا قد مددوا اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس 2018.

لكن التزام أوبك تراجع إلى 78% في يونيو بفعل إنتاج أعلى من المسموح به. وقال المزروعي: «لاحظنا بعض الزيادة في إنتاج بعض الدول غير المشاركة في الاتفاق بسبب أوضاعها الخاصة». وتواجه تخفيضات إنتاج أوبك عاملاً معاكساً آخر هو ارتفاع الإنتاج الأميركي الذي زاد نحو 12% منذ منتصف 2016 إلى 9.4 مليون برميل يومياً. ويزيد عدد منصات الحفر الأميركية المستخدمة لزيادة الإمدادات منذ العام الماضي لكن الوتيرة تباطأت في الأسابيع الأخيرة.

يتطلع تجار النفط إلى اجتماع أوبك والمنتجين غير الأعضاء بعد غد الاثنين لمعرفة ما إذا كان سيعالج مسألة زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفيتين من التخفيضات. وتراقب اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك درجة الالتزام باتفاق المعروض، وتعقد اجتماعاً في سان بطرسبرج بروسيا.