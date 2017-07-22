«كهرباء دبي» تحصد 3 جوائز في المسؤولية المجتمعية

دبي (الاتحاد)

‬حصدت هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬ثلاث ‬جوائز ‬ضمن ‬فئات «‬جوائز ‬التميز ‬الدولية ‬في ‬المسؤولية ‬المجتمعية ‬2017»‬؛ ‬وشملت ‬الجائزة ‬الذهبية ‬في ‬فئة ‬أفضل ‬مبادرة ‬عن ‬برنامج ‬الهيئة ‬للحد ‬من ‬الانبعاثات ‬الكربونية، ‬والجائزة ‬الفضية ‬في ‬فئة ‬تقارير ‬المسؤولية ‬المجتمعية ‬عن ‬تقرير ‬الاستدامة ‬2015، ‬والجائزة ‬البرونزية ‬في ‬فئة ‬التعليم ‬عن ‬حملات ‬الترشيد.

تسلم الجائزة محمد عبد الكريم الشامسي، مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة، في حفل أقيم في البرلمان البريطاني في وستمنستر، لندن. ولاقت الجائزة مشاركة كبيرة من أكثر من 200 شركة حول العالم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤكد الجوائز الثلاث مكانة الهيئة الدولية الرائدة في تعزيز الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون وإعداد تقارير الاستدامة. كما تعد جوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية إضافة متميزة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، التي حرصنا من خلالها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة الشاملة، والمضي قدماً في ترسيخ مفهوم الاستدامة لكونه ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية والثقافة المؤسّسية للهيئة، تحقيقاً لرؤيتنا بأن نكون مؤسّسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 بتحقيق الاستدامة البيئية، ومستهدفات خطة دبي 2021 بجعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة».

وأردف: «برنامج الهيئة لخفض الانبعاثات يعد برنامجاً فريداً من نوعه في المنطقة، حيث يحدد مسار إجراءات خفض الانبعاثات على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى 2030، آخذا في الاعتبار تصاعد الطلب على الطاقة والمياه في إمارة دبي، إضافة إلى مبادرات دبي في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. منذ العام 2006 وحتى 2016، حققت الهيئة زيادة ‬25.47% ‬في ‬كفاءة ‬إنتاج ‬الطاقة ‬أي ‬ما ‬يعادل ‬خفض ‬37.5 ‬مليون ‬طن ‬من ‬انبعاثات ‬ثاني ‬أكسيد ‬الكربون، ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬التصميم ‬الأمثل ‬لمحطة ‬إنتاج ‬الطاقة، ‬وتعزيز ‬كفاءة ‬الطاقة، ‬وتحسين ‬كفاءة ‬استخدام ‬توربينات ‬الغاز، ‬وتحسين ‬العمليات ‬وتخطيط ‬الانقطاعات. ‬وتعد ‬الهيئة ‬من ‬أوائل ‬المؤسسات ‬الخدماتية ‬في ‬المنطقة ‬الحائزة ‬على ‬شهادة ‬الأيزو ‬14064 ‬المعتمدة ‬تقديراً ‬للنظام ‬الذي ‬تتبناه ‬في ‬رصد ‬غازات ‬الاحتباس ‬الحراري ‬وإعداد ‬التقارير ‬عنها».