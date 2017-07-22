«كهرباء دبي» تحصد 3 جوائز في المسؤولية المجتمعية

دبي (الاتحاد)
حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث جوائز ضمن فئات «جوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية 2017»؛ وشملت الجائزة الذهبية في فئة أفضل مبادرة عن برنامج الهيئة للحد من الانبعاثات الكربونية، والجائزة الفضية في فئة تقارير المسؤولية المجتمعية عن تقرير الاستدامة 2015، والجائزة البرونزية في فئة التعليم عن حملات الترشيد.
تسلم الجائزة محمد عبد الكريم الشامسي، مدير أول الاستدامة وتغير المناخ في الهيئة، في حفل أقيم في البرلمان البريطاني في وستمنستر، لندن. ولاقت الجائزة مشاركة كبيرة من أكثر من 200 شركة حول العالم.
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وأردف: «برنامج الهيئة لخفض الانبعاثات يعد برنامجاً فريداً من نوعه في المنطقة، حيث يحدد مسار إجراءات خفض الانبعاثات على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى 2030، آخذا في الاعتبار تصاعد الطلب على الطاقة والمياه في إمارة دبي، إضافة إلى مبادرات دبي في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. منذ العام 2006 وحتى 2016، حققت الهيئة زيادة 25.47% في كفاءة إنتاج الطاقة أي ما يعادل خفض 37.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال التصميم الأمثل لمحطة إنتاج الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام توربينات الغاز، وتحسين العمليات وتخطيط الانقطاعات. وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية في المنطقة الحائزة على شهادة الأيزو 14064 المعتمدة تقديراً للنظام الذي تتبناه في رصد غازات الاحتباس الحراري وإعداد التقارير عنها».