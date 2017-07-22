«مواصفات» : ملصق جديد لتطوير كفاءة الطاقة في الأجهزة الكهربائية

ريم البريكي (أبوظبي)

أقرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تطبيق الملصق المحدث لبرنامج كفاءة الطاقة، والذي يطبق اعتباراً من يوم غد الأحد على جميع الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكاً للطاقة والمستوردة حديثاً للأسواق المحلية، على أن يتم تطبيق النظام ذاته على الأجهزة الموجودة بالفعل في السوق المحلي مطلع فبراير المقبل.

وتهدف الهيئة من تطبيق النظام، إلى رفع كفاءة الأجهزة المستوردة، والتوفير الكبير لاستهلاك الطاقة الكهربائية، مع ضمان خلو الأسواق المحلية من السلع المغشوشة وذات الجودة المنخفضة، وتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة.

ويتضمن الملصق المحدث باركود معلومات الجهاز، وكفاءة الطاقة، وعدد النجوم الموضحة لحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، بالإضافة لخانة توضيحية للاستهلاك السنوي للطاقة للجهاز، ويمكن للمستهلك العادي من معرفة البيانات من خلال البيانات المرفقة، ما يسهم في حماية حقوق المتعاملين في السوق من تجار ومستهلكين.

وكشف المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة عن تكليف أربع شركات معنية بتوفير الشريحة الإلكترونية لملصق كفاءة الطاقة وضمت كلا من مواد للتكنولوجيا، وINLOGIC وACUBE وFANNATECHNOLOGY.

وأفاد الهاشمي بأن الهيئة قامت بتنظيم ورش عمل لجميع المصنعين للأجهزة الكهربائية خلال شهر رمضان الماضي، وقدمت الورش عرضاً لقرار مجلس الإدارة المتعلق بالملصق في إصداره الجديد الموحد لجميع الأجهزة الكهربائية (مكيفات، غسالات وثلاجات) وعدداً من الأجهزة الأخرى المصنفة ضمن الأجهزة الأكثر استهلاكاً للطاقة.

وأضاف الهاشمي أن آلية تطبيق القرار تلزم جميع الشركات والمؤسسات توفير شريحة المراقبة، وذلك بالرجوع للشركات المزودة للخدمة، مشيراً إلى أن الهيئة سبق وأن تسلمت عروضاً من 8 شركات، لتوفير الشريحة الإلكترونية، واعتمدت أربعاً منها.

ودعت الهيئة الشركات إلى سرعة تقديم طلبات الحصول على الملصق من الشركات الأربع، قائلة إن الإجراء المتبع يمكنها من الحصول على الملصق خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب. ومنذ إنشائها العام 2001، رسخت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» دورها كجهاز وطني مسؤول داخل الدولة، وأمام باقي دول العالم عن كل الأنشطة المتعلقة بالمواصفات الإماراتية، والمقاييس لجميع السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محلياً.