الذهـب نحو أكبر مكسب أسبوعي في شهرين مع انخفاض العملة الأميركية

لندن (رويترز)
اتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين أمس، حيث أدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوى منذ يونيو 2016 مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.
وبحلول الساعة 13.29 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.6% إلى 1251.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 يونيو عند 1252.07 دولار.
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وارتفعت الفضة أكثر من ثلاثة في المئة هذا الأسبوع.
وارتفع البلاتين 0.8% إلى 933.74 دولار للأوقية ويتجه المعدن صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو اثنين في المئة بينما زاد البلاديوم 0.7% إلى 848.50 دولار للأوقية لكنه متجه صوب خسارة أسبوعية بنحو واحد في المئة.