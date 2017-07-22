الذهـب نحو أكبر مكسب أسبوعي في شهرين مع انخفاض العملة الأميركية

لندن (رويترز)

اتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين أمس، حيث أدى ارتفاع اليورو إلى انخفاض الدولار لأدنى مستوى منذ يونيو 2016 مما جعل المعدن الأصفر أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 13.29 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.6% إلى 1251.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 29 يونيو عند 1252.07 دولار.

ويتجه المعدن إلى تحقيق مكسب أسبوعي 1.8%. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.4% إلى 1250.90 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9% إلى 16.44 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق 16.51 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثالث من يوليو.

وارتفعت الفضة أكثر من ثلاثة في المئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.8% إلى 933.74 دولار للأوقية ويتجه المعدن صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنحو اثنين في المئة بينما زاد البلاديوم 0.7% إلى 848.50 دولار للأوقية لكنه متجه صوب خسارة أسبوعية بنحو واحد في المئة.