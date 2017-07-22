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عبر مشغل جديد وتحسين الخدمات في المناطق الصناعية

أكسفورد: أبوظبي تواصل توسيع الموانئ استعداداً لنمو الطلب العالمي
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تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017

يوسف العربي (دبي)

تواصل أبوظبي توسيع شبكة الموانئ البحرية في العاصمة على الرغم من التباطؤ في حجم الشحن العالمي خلال العام الماضي، وفق مؤسسة أكسفورد بزنس جروب العالمية المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية التي أكدت أن الخطط الحكومية في القطاع تستهدف النمو على المديين المتوسط والبعيد.

ولفتت المؤسسة البحثية في تقريرها عن القطاع إلى أن أبوظبي تعمل على تعزيز قدرات الموانئ البحرية من خلال إدخال مشغل جديد وتحسين الخدمات للعملاء والمستأجرين في المناطق الصناعية الملاصقة في السنوات القادمة.

وقال التقرير إن من شأن هذه الجهود أن تساعد في وصول أبوظبي إلى مرحلة الجاهزية الكاملة لاستيعاب الزيادات المستقبلية المتوقعة في حركة الشحن، خاصة مع الارتداد الأخير لأسعار السلع الأساسية والتجارة العالمية، التي يتم شحن 90% منها بوساطة الشحن الدولي. وأوضح التقرير أن حجم الصادرات العالمية من البضائع بلغ 1.41 تريليون دولار وهو أعلى معدل منذ شهر أكتوبر 2014، استناداً لبيانات منظمة التجارة العالمية.

توسعات ميناء خليفة

وأفاد التقرير أن منذ افتتاح «ميناء خليفة» العام 2012، شهد زيادات مطردة في أحجام المناولة، وفي العام 2015 أصبح ثاني أكبر ميناء للحاويات نمواً في العالم بعد أن وصلت إلى 1.5 مليون حاوية نمطية في العام المشار إليه، بزيادة قدرها 32% عن العام الذي سبقه. ... المزيد
     
 

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