نبش رفات الرسام دالي للتأكد من نسب امرأة

رويترز

بدأ خبراء في مجالي الطب الشرعي والقانون سحب عينات من الحمض النووي (دي.إن.أيه) من رفات الفنان السيريالي الإسباني الراحل سلفادور دالي في محاولة لحسم دعوى نسب.

وتقول ماريا بيلار ابيل، التي ولدت عام 1956 في مدينة فيجيراس وهي مسقط رأس دالي التي دفن فيها، إنها ابنة الرسام الشهير وتحاول نيل الاعتراف بنسبها لدالي منذ أعوام.

وعندما توفي دالي عام 1989 عن 84 عاما، قام نارسيس برداليت بتحنيط الجثة. وقال برداليت إن محاولات استخراج الحمض النووي ستنجح على الأرجح على الرغم "من وجود صعوبات بسبب تحنيط (الجثة) واحتمال إلحاق الفورمالين أضرارا بنواة الخلايا" في رفاته.

وأضاف "الحصول على عينات من الضروس أو الأسنان أو العظام الطويلة لاستخراج الحمض النووي سيكون سهلا لأن الجثة ستكون بحالة جيدة نسبيا".

ودفن دالي في سرداب تحت خشبة المسرح في المبنى الذي يضم مسرحا ومتحفا في فيجيراس ويوجد به عدد من أعماله الفنية ولوحات اقتناها.

وأمرت المحكمة باستخراج العينات في يونيو الماضي وقد يستغرق ظهور نتائج اختبارات الحمض النووي أسابيع.