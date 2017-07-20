9 عوامل لتجنب الإصابة بالخرف

باريس (أ ف ب)

خلصت دراسة علمية إلى أن مراعاة تسعة عوامل منذ الصغر يمكن أن تقي من الإصابة بمرض الخرف - وأحد أنواعه مرض الزهايمر- الذي يصيب خمسين مليون شخص في العالم، وفقا لآخر الإحصاءات.

ويتوقع أن يصل العدد إلى 132 مليوناً في العام 2050، حسب ما جاء في مجلة «ذي لانسيت» الطبية التي نشرت الدراسة أمس. وقال الباحثون إن العوامل الأساسية التي ينبغي التركيز عليها هي التعليم والسمع والتدخين.. فالتعليم في سن مبكرة من شأنه أن يقلّص الإصابة بالمرض بنسبة 8 % شرط أن يواصل الأشخاص تعليمهم وصولا إلى المراحل الثانوية.. ويقلّص الحفاظ على السمع في منتصف العمر، أي بين سن الخامسة والأربعين والخامسة والستين، من خطر الإصابة بالمرض بنسبة 9 %، أما الامتناع عن التدخين فيسهم بنسبة 5 %.

أما العوامل الأخرى، فهي ارتفاع ضغط الدم المسؤول عن 2 % من حالات الخرف، والسمنة (1%) لدى من هم في منتصف العمر، إضافة إلى الاكتئاب (4 %) والخمول (3 %) والعزلة الاجتماعية (2%) والسكري (1 %) لدى من هم فوق الخامسة والستين.

وبالتالي فإن تجنّب هذه العوامل مجتمعة يقلص خطر الإصابة بنسبة 35 %.

ودعا جيل ليفينجستون المشرف على الدراسة إلى اعتماد «مقاربة واسعة للوقاية من الخرف» بناء على هذه الخلاصات.