مساع للقاء بين السراج وحفتر في عاصمة أوروبية

عواصم (وكالات)

كشف مصدر دبلوماسي غربي في ليبيا أمس، عن «مساع» جارية حالياً لترتيب لقاء يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج ، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في عاصمة أوروبية هذه المرة. وأبلغ المصدر نفسه «بوابة الوسط» الإخبارية الليبية، أن اللقاء يأتي في سياق العمل على دفع العملية السياسية إلى الأمام، وتحقيق تقدم باتجاه التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، في وقت يستعد فيه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، غسان سلامة لمباشرة مهامه رسمياً في أول أغسطس المقبل. من جانب آخر، أفادت مصادر عسكرية وطبية متطابقة أن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، استقبل 3 قتلى وجريحين من قوات الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب. وقالت المصادر لبوابة الوسط، إن الجنود الثلاثة لقوا حتفهم جراء انفجار لغم في مناطق العمليات العسكرية ببنغازي أمس الأول، كما أسفر الانفجار أيضاً إصابة جنديين آخرين. وكان المشير حفتر الذي عينه مجلس النواب قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي، أعلن في الخامس من يوليو الحالي، عن تطهير مدينة بنغازي بأكملها من التنظيمات الإرهابية.

إلى ذلك، أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن ما ورد في بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من اتهامات بشأن قتل وتعذيب أسرى «غير صحيح». وقالت القيادة العامة في بيان أمس، إنها تحترم «كل الاتفاقيات والتفاهمات الدولية بخصوص حقوق الأسرى»، مبينة أنه لا صحة لما ورد في بيان المفوضية بخصوص تعذيب أو قتل للأسرى.