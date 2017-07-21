الشاهد: الحرب ضد الفساد لن تستثني أحداً

تونس (وكالات)

تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس، بالمضي قدماً في حربه على الفساد، قائلاً: «هذه الحرب التي تهدف إلى إعادة ثقة المواطنين في دولة عادلة» لن تستثني أحداً مهما كان انتماؤه السياسي، واعتقلت الأجهزة الأمنية منذ مايو الماضي عدداً من كبار رجال الأعمال والمهربين وصادرات الدولة ممتلكاتهم، مؤكدة امتلاكها أدلة تثبت ضلوعهم في الفساد وتكديسهم ثروات من علاقات غير مشروعة مع عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في حملة غير مسبوقة على أشخاص من ذوي النفوذ منذ انتصار الثورة عام 2011، ما منح الشاهد تأييداً واسعاً في الأوساط الشعبية، ‬‬وتلت ذلك إقالة رئيس الوزراء لأكثر من 20 موظفاً في الجمارك وإحالة عشرات آخرين للتحقيق للاشتباه في ضلوعهم بجرائم فساد.

وكشف رئيس الوزراء في خطابه أمام البرلمان أمس، أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت إلى مصادرة نحو 700 مليون دينار (290 مليون دولار)، إضافة لمطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).

وقال: «شعارنا اليوم لا حصانة مع الفساد مهما كان انتماؤه أو لونه السياسي، ولا أحد فوق القانون، لا أحد فوق الدولة». وأضاف: «التخفي وراء غطاء سياسي لإخفاء جرائم الفساد لن يمر» في إشارة على ما يبدو لاعتقال رجل الأعمال البارز شفيق جراية، وهو أحد ممولي حزب «نداء تونس» الحاكم الذي ينتمي إليه الشاهد.

وفي رد على ما يبدو على انتقادات بأنه يسعى لضرب خصومه السياسيين، قال الشاهد: «منذ متى أصبح المهربون خصوماً سياسيين؟ منذ متى الناس التي كونت ثروات من النهب والفساد أصبحوا خصوماً سياسيين؟ هؤلاء ليسوا سياسيين ولا خصوماً»، وأضاف أنه «من منطق القناعة بأن الحرب ضد الفساد كالحرب ضد الإرهاب، اتخذت الحكومة تلك الإجراءات الاستثنائية»، وشن بعض النواب هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء وشككوا بحملته. وقال عمار عمروسية النائب عن «الجبهة الشعبية» إن الحملة الأخيرة ليست إلا تصفية حسابات سياسية، مضيفاً: «الاعتقالات ليست إلا تصفية حسابات. أين خطة مقاومة الفساد؟ ألم يمولكم شفيق جراية في اجتماعات حزبكم في مدينة طبرقة؟».