الهند تنتخب رئيسها الجديد من «الداليت»

نيودلهي (أ ف ب)

انتخبت الهند رئيسها الجديد رام ناث كوفيند من أدنى طبقات النظام الاجتماعي في البلاد، وهي المرة الثانية فحسب التي يتولى فيها الرئاسة مرشح من طبقة الداليت المهمشة منذ الاستقلال. وفاز كوفيند (71 عاماً) الذي رشحه رئيس حزب الوزراء ناريندرا مودي، حزب الشعب (بهاراتيا جاناتا) بالمنصب الرمزي بأكثر من 65% من أصوات حوالي 4900 عضو في البرلمان ومجالس الأقاليم في البلاد في الاستحقاق الذي جرى الاثنين، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية.

واعتبر كوفيند في كلمة ألقاها بعد إعلان فوزه إنها «لحظة مثيرة للعواطف»، مؤكداً أنه سيتولى الرئاسة ممثلاً «للعمال والمزارعين الذين يشقون لكسب قوتهم».

وأضاف «أنها تمطر في دلهي منذ الصباح، ما يذكرني بطفولتي في دارنا في قرية أجدادي، حيث كنت مع أشقائي نلتصق بالجدران لتفادي الماء المتسرب من السقف أيام المطر».

وأضاف أن انتخابه في أعلى مناصب البلاد يشكل إثباتاً على قوة الديمقراطية في الهند، مؤكداً «لم أفكر في هذا المنصب في أي وقت.. وسأعمل لحماية الدستور الهندي».