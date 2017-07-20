الأردن يرفض البوابات الإلكترونية

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد الأردن رفضه المطلق لاستمرار وضع البوابات الإلكترونية التي تفرضها إسرائيل على الأقصى.

وقال مصدر حكومي رفيع طلب عدم ذكر اسمه أمس: «قيام إسرائيل بتركيب البوابات الإلكترونية يشكل خرقاً لالتزاماتها القانونية والدولية، وهو ما لن يقبله الأردن». من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن :«إسرائيل قوة محتلة، وأن أي تغيير في الوضع القائمة في القدس والمسجد الأقصى يخالف التزاماتها كقوة محتلة».

وأضاف «إن أي شيء تقوم به إسرائيل يجب أن توافق عليه وزارة الأوقاف الأردنية»، مشيراً إلى أنه «قبل 2000 كان السماح بدخول السياح الإسرائيليين للأقصى يتم فقط بموافقة وتصريح من الأوقاف».

وأوضح المومني أن «المقدسات في القدس تحت الوصاية الهاشمية، والقانون الدولي يؤكد أن القوة المحتلة لا يمكن أن تغير الأوضاع على الأرض، وإسرائيل قوة قائمة بالاحتلال، يجب ألا يكون هناك أي تصرف وكأنها صاحبة حق في هذه الأراضي».