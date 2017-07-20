مساعد ترامب: سلوك إيران ازداد سوءاً بعد الاتفاق النووي

واشنطن (وكالات)
أعلن مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت أمس أن سلوك إيران بات بعد التوقيع على الصفقة النووية، أسوأ من ذي قبل. وقال ممثل البيت الأبيض في كلمة خلال منتدى حول الأمن في مدينة أسبين بولاية كولورادو: «ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن الاتفاق النووي قد أدى إلى تغيير في طموحات إيران».
وكرر بوسرت موقف الإدارة الأميركية الحالية المتمثل في أن «الصفقة النووية مع إيران سيئة للغاية». وذكر أن طهران تواصل احتجاز رهائن، وتهدد جيرانها وتدعم الإرهاب. وقال إن بلاده تنظر في احتمال فرض واسعة من العقوبات ضد إيران.
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