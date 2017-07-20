إسرائيل تخطط لبناء 1100 وحدة استيطانية لعزل القدس عن رام الله

القدس المحتلة (الاتحاد)

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مخطط استيطاني جديد، يضم 1100 وحدة استيطانية، يهدف لعزل القدس المحتلة عن رام الله، وهو ما يعني فعلياً قطع التواصل الجغرافي ما بين القدس وبقية مدن الضفة. وأوضحت الصحيفة أن وزارة الإسكان في الاحتلال تعمل على مخطط وصف بأن له أبعاداً استراتيجية، يتضمن إقامة 1100 وحدة سكنية شمال شرق القدس المحتلة، من شأنها أن تفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية، وتمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء شرقي القدس والأطراف الجنوبية لرام الله. وبحسب الصحيفة، فإن الخطة توسع حدود البناء في القدس إلى الشرق، وتربط بين مستوطنة «نافيه يعكوف» ومستوطنة «غيفاع بنيامين» (مستوطنة آدم) التي تقع شرق جدار الفصل. وبحسب «هآرتس» فإن الحي الاستيطاني الجديد سيعدّ جزءاً من مستوطنة «غيفاع بنيامين»، والتي ستصبح من جزأين على طرفي جدار الفصل.

ونقلت عن مصادر في المستوطنة أنه تمت في السابق دراسة مخطط مماثل إلا أنه أسقط عن جدول الأعمال، لأسباب عدة، بينها معارضة المستوطنين أنفسهم. ومؤخراً، بدأت إسرائيل بالعمل مجدداً على المخطط نفسه. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: «إن المخطط في «مراحل تخطيط متقدمة»».

أكد وزير الإسكان، يوآف غالانت، تفاصيل المخطط، وقال: «سنكون في كل مكان يمكن البناء فيه، من أجل توفير الحلول للضائقة السكنية، خاصة في محيط القدس»، على حد تعبيره. وأضاف أنه «في القدس هناك أهمية أمنية خاصة للتواصل الإسرائيلي من غوش عتسيون في الجنوب وحتى عطروت في الشمال، ومن معاليه أدوميم في الشرق وحتى غفعات زئيف في الغرب».